بداية ظهور " مدفع رمضان " وأرتباطه بالخديوي إسماعيل - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

ذكر المهتمون بالتاريخ العديد من الروايات عن أصل مدفع رمضان وأشهرها أن السلطان المملوكي خشقدم أراد أن يجرب مدفعًا جديدًا وصل إليه وصادف إطلاق المدفع وقت المغرب بالضبط، فظن الناس أن السلطان تعمد إطلاق المدفع لتنبيه الصائمين، لكن هنالك رواية أخرى تقول بأن الخديوي إسماعيل هو من أطلق مدفع رمضان.

ففي أحد أيام رمضان في عهد الخديوي إسماعيل حاكم مصر، كان الجنود يقومون بتنظيف أحد المدافع فانطلقت بالخطأ منه قذيفة دوى صوتها في أرجاء القاهرة وتصادف الدوي مع أذان المغرب وعندما علمت فاطمة ابنة الخديوي إسماعيل بالأمر وأعجبها تم إصدار فرمان بإطلاق المدفع عند الإفطار والإمساك وفي الأعياد.