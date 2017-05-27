مركز الملك سلمان: 6 أشهر مدة تنفيذ مشروعات متضرري الزلازل والفيضانات بطاجيكستان - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

بحث فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروعات المنفذة والخاصة بمتضرري الزلازل والفيضانات في دولة طاجيكستان .

وأوضح المهندس أحمد البيز والمستشار بالمركز أن الفريق أعتمد بحضور كلا من القائم بالأعمال في سفارة المملكة لدى طاجيكستان ” بدر بن تراحيب العتيبي ” ، مشروعًا لحماية المناطق والسكان في طاجيكستان.

وأفاد أنه سوف ينفذ يهدف هذا المشروع خلال ستة أشهر ويهدف إلى حماية سكان البلده من أخطار الفيضانات الموسمية المحاذية لنهر بانج وجوبيكجيه في محافظة همدوني بمنطقة خاتلون.