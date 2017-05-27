العيادات السعودية تعالج 3387 سوري بمخيم الزعتري - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

عالجت العيادات التخصصية السعودية 3387 مراجعاً من الأشقاء السوريين في مخيم الزعتري خلال الأسبوع 229 ، حيث حضر لعيادة الأطفال 894 طفلاً، فيما راجع عيادة الطب العام 363 مراجعاً، وعيادة النسائية 246 امرأة سورية، وعيادة الجلدية 359 والأذنية 194 مراجعاً، فيما قدمت عيادة العظام الخدمات الصحية لـ 218 مراجعاً.

في حين تعاملت عيادة القلبية مع 36 شقيقاً سورياً وقال المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني أن العيادات تستقبل المراجعين من الأشقاء السوريين بمختلف الفئات العمرية و يتم التعامل معهم وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم بشكل منتظم من خلال كوادر طبية متخصصة تتمتع بكفاءة عالية على مستوى مخيم الزعتري.