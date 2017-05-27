الأسهم الأمريكية تنهي تعاملاتها على استقرار وتحقق مكاسب أسبوعية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات الجمعة على استقرار، لتسجل مكاسب أسبوعية عند مستويات قياسية قبل عطلة أسبوعية طويلة وعقب بيانات اقتصادية متباينة.

وارتفع مؤشر ” ستاندرد أند بورز ” بنسبة طفيفة 0.03% إلى 2415.8 نقطة بزيادة أسبوعية بلغت 1.4% ومسجلاً إغلاقاً قياسياً.

واستقر مؤشر ” داو جونز ” عند مستوى 21080.3 نقطة، ليسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.3%.

وصعد مؤشر ” ناسداك ” بنحو 0.1% عند مستوى 6210.2 نقطة، محققاً مكاسب أسبوعية 2.1%، عند مستوى قياسي.

وأظهرت بيانات عن مؤشر ” ميتشجان ” ، الجمعة، ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى مستوى 97.1 نقطة خلال شهر مايو الجاري بأقل من توقعات المحللين.

وأكدت بيانات أن القراءة الثانية لمعدل نمو الناتج الإجمالي المحلي في الولايات المتحدة خلال ارتفعت إلى 1.2% في الربع الأول من العام الجاري، متجاوزة التقديرات الأولية للنمو.