خالد بن طلال يوضح شروط المسابقة الرمضانية المليونية - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

كشفت لجنة الأعمال والمشاريع الخيرية للأمير خالد بن طلال، المشرفة على تنظيم مسابقة نجله ” الوليد شفاه الله ” ، تفاصيل وشروط المسابقة التي تم إطلاقها قبل أيام قليلة للموسم الثاني على التوالي.

وأكدت اللجنة أن مجموع جوائز المسابقة لهذا العام (1438هـ) تبلغ 1.3 مليون ريال، وقيمة الجائزة اليومية 40 ألف ريال، توزع 30 ألفاً منها على ثلاثة فائزين لكل فائز 10 آلاف ريال، إضافةً إلى 10 آلاف يومياً على مدار أيام شهر رمضان تُمنح لجمعية “إبصار” الخيرية، أما الجائزة الكبرى فستكون بقيمة 100 ألف ريال وستُمنح لمتسابق واحد فقط.

وأضافت اللجة أن شروط المسابقة مفتوحة للمواطنين والمقيمين وكذلك للسعوديين المقيمين خارج المملكة ولكافة الأعمار من الرجال والنساء، على أن يوضح الفائز عند التواصل معه على الخاص جميع بياناته الشخصية ومقر إقامته، مشيرة إلى أن المسابقة تبدأ في الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك لمدة 30 يوماً، ويُطرح السؤال يومياً عند الساعة 10 مساءً وينتهي الإقفال من الإجابات الساعة 6 صباحاً، وتعلن أسماء الفائزين في اليوم التالي من طرح السؤال الساعة الثانية ظهراً.

وبحسب ما أعلنته اللجنة، سيكون سحب القرعة آلياً، حيث يقوم الموقع بالسحب عن طريق الهاشتاق الخاص بالمسابقة على موقع ” تويتر ” ، كما سيتم توثيق السحب وإعلان الفائزين بالفيديو، وسيتم تسجيل القرعة للفائز الأول الساعة 1 صباحاً، والفائز الثاني الساعة 4 فجراً، والفائز الثالث الساعة 6 صباحاً.

وحتى تعتبر الإجابة على سؤال المسابقة صحيحة، يُشترط أن تكون كاملة، وللمتسابق أن يطرح إجابة واحدة فقط فإذا تكررت الإجابة يتم استبعاد المتسابق؛ ويلزم أن تكون الإجابة رداً على نفس تغريدة السؤال وأن تتضمن عنوان الحساب (@Khalid_BinTalal) وهاشتاق #مسابقةالوليدشفاه_الله على أن يكون المتسابق من متابعي الحساب ويقوم بعمل إعادة تغريدة السؤال.

ونوَّهت اللجنة إلى أن الثلاثة متسابقين الذين يفوزون بالجائزة اليومية لا يحق لهم الاشتراك مرة أخرى في أيام شهر رمضان، ولكن يحق لهم التنافس على الجائزة الكبرى آخر الشهر التي سيكون لها سؤال وهاشتاق مستقل ويشترط للمتقدم على الجائزة الكبرى أن يكون له مشاركات وتفاعل خلال أيام شهر رمضان.