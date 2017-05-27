الشرطة الفرنسية تفرض طوقاً أمنياً على ساحة الجمهورية خوفاً من عمليات إرهابية - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

قامت قوات الشرطة الفرنسية بفرض طوق أمني على ساحة الجمهورية شمال العاصمة باريس بسبب نشر تغريدات على تويتر تشير إلى أنه تم العثور على سيارة مشبوهة مما أثار تخوفاً لدى الشرطة من أن تكون بها متفجرات ومفخخة .

وقالت المصادرأن خبراء تفكيك المتفجرات يعملون على التحقق من المكان،وتم خضوعة لحراسة الشرطة الخاصة، وامتنعت الشرطة والسلطات المحلية، حتى اللحظة عن تقديم أى معلومات أو تصريحات .

يذكر أن حدث هجوم بالقرب من ساحة الجمهورية عام 2015، والذي أدى إلى مقتل 90 شخصا وإصابة المئات وفقاً صحيفة ” 20 مينيت ” الفرنسية .