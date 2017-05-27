القوات العراقية تبدأ عملية عسكرية لتحرير ما تبقى من أحياء الموصل - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

اقتحمت القوات العراقية اليوم ثلاثة أحياء ومستشفى في الساحل الأيمن لمدينة الموصل دفعة واحدة, تمهيداً لاستعادتها بشكل كامل من سيطرة تنظيم داعش الارهابي, وذلك في إطار خطة لتحرير ما تبقى من مناطق وأحياء المدينة القديمة.

وقالت قيادة عمليات نينوى اليوم، في بيان: ” إن قوات الجيش العراقي اقتحمت حي الشفاء والمستشفى الجمهوري, بينما اقتحمت قوات الشرطة الاتحادية حي الزنجيلي، وقوات مكافحة الإرهاب حي الصحة الأولى وجميعها في الساحل الأيمن لمدينة الموصل ” .