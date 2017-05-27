الشورى تنهي دراسة 23 توصية إضافية للصحة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

طلبت اللجنة الصحية بمجلس الشورى بتوفير وحدة رعاية متكاملة خاصة بكبار السن والذين يحتاجون علاج طبي ورعاية على المدى البعيد .

ودعت اللجنة إلى الإسراع في استئجار وإنشاء مبانٍ وتوفير دعم مالي لها للإسراع في تطبيق إستراتيجية الأمن والسلامة داخل منشآتها الصحية و أعتماد المبالغ اللازمة لتشغيل مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك كـ «مستشفى تخصصي».

وأنهت اللجنة دراسة 23 توصية إضافية لأعضاء المجلس على التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 36 ـ1437هـ وأخذت بمضامين ثلاث توصيات يناقشها المجلس في الجلسة القادمة كما رفضت باقي التوصيات و تم تأجيل خمس توصيات وسحب أربع وكان من أهم مطالب اللجنة .