ارتفاع عدد الموقوفين بسبب «هجوم مانشستر» لـ 11 شخصًا - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل على صلة بالهجوم الانتحاري الذي استهدف حفلاً غنائيًا في مانشستر ليرتفع العدد الإجمالي لأولئك الذين اعتقلوا منذ التفجير إلى 11 شخصًا.

وقالت شرطة مانشستر، في بيان أوردته قناة «سكاي نيوز» الإخبارية، السبت، إن الرجل البالغ من العمر 44 عامًا اعتقل في المدينة في إطار تحقيقاتها في الهجوم الذي وقع الإثنين الماضي.

ومن بين الأشخاص الـ11 الذين ألقى القبض عليهم أطلق سراح اثنان بدون اتهام في حين ما زال التسعة الآخرون قيد الاحتجاز لاستجوابهم.