مقتل 45 ألف لاجىء غرقًا خلال النصف الأول لهذا العام - صحيفة صدى الالكترونية

جينيف(صدى):

صرحت « اليونيسف »اليوم السبت أنه قتل 200 طفل لاجئ، غرقا في وسط البحر الأبيض المتوسط هذا العام،وذلك بمعدل أكثر من طفل في اليوم.

وأوضحت المنظمة أن أعدادً كبيرة من اللاجئين والمهاجرين و الأطفال يتخذون طريق وسط البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا مسلكاً أساسياً برغم المخاطر الكبيرة والجمة التي يتعرضون لها خلال رحلتهم .

وأشارت إلي أن بداية العام 2017 وحتى 22 مايو الجاري، وصل عدد اللاجئين لأكثر منة45 ألف لاجئ ومهاجر إلى إيطاليا عن طريق البحر، بزيادة قدرها 44 بالمائة عن نفس الفترة من العام السابق .