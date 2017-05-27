الأرصاد: نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة على سبع مناطق - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

توقع تقرير للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم السبت، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، متوقعة أن يشمل تأثير هذه الرياح مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، ونجران، ويمتد تأثيرها حتى الأجزاء الشرقية من منطقتي عسير والباحة وأجزاء من منطقة الرياض.

وتوقع التقرير أن تكون السماء غائمة جزئياً على مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة وحتى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، مع توفر الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة، في حين تكون الأجواء من حارة إلى شديدة الحرارة على المنطقة الشرقية.