أسباب زيادة الوزن في رمضان رغم الصيام - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

زيادة الوزن رغم عد ساعات الصوم الطويلة مشكلة يعاني منها عدد كبير وسبب ذلك يعود إلى عدة عوامل منها عدم اتباع نظام غذائي بين الإفطار والسحور، والإكثار من تناول الأطعمة المقلية والغنية بالدهون كالسمبوسة، والحلويات الغنية بالسعرات الحرارية مثل الكنافة والقطايف، حيث يظن البعض أن الجسم يحتاج إلى السكريات للحصول على الطاقة والنشاط.

ومن ضمن الأسباب أيضاً عدم تهيئة المعدة لتناول الطعام بعد فترة طويلة من الصوم قد تتجاوز الـ12 ساعة، وعدم ممارسة الرياضة والميل إلى الراحة والخمول أو النوم بعد الإفطار مباشرة.

ولتفادي زيادة الوزن، وفق خبراء التغذية، يجب تهيئة المعدة عن طريق تناول كأس من العصير الطبيعي الخالي من السكر، أو بضعة حبات من التمر مع كأس من الماء غير المثلج، والانتظار لمدة تتراوح من 10 إلى 20 دقيقة قبل تناول الوجبة الرئيسية.

كما ينصح خبراء التغذية، بعدم الإسراف في تناول الطعام خلال وجبة الإفطار، والمشي لمدة نصف على الأقل يومياً، واستبدال الحلويات بالفواكه الطازجة لضمان عدم زيادة الوزن.