الأمن العام ينفذ فرضية إنتشار قوات أمن العمرة في مساء الجمعة المكمل لشعبان - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

قام الأمن العام بنشر كافة وحدات قوات أمن العمرة التابعة لإدارات وجهات الأمن العام المختلفة وذلك بعد صلاة عصر يوم الجمعة المكمل لشهر شعبان وبعد أن أخذت جميع القوات مواقعها داخل الحرم المكي الشريف وساحاته والمناطق المحيطة به.

قام مدير الأمن العام الفريق / عثمان بن ناصر المحرج يرافقه قائد قوات أمن العمرة الفريق/ خالد بن قرار الحربي ومساعد قائد قوات أمن العمرة للمنطقة المركزية اللواء/ سعود بن عبدالله الخليوي بجولة ميدانية على جميع الوحدات المشاركة ومقابلة قادة المواقع والإستماع لآلية تنفيذ مهامهم وتوجيههم فيما يستدعي ذلك .

كما تم خلال الجولة التشاور بين القيادات في بعض مضامين وجزئيات الخطة العامة لأمن العمرة , وفي نهاية الجولة تمنى مدير الأمن العام لكافة زملائه التوفيق والعون لينفذ الأمن العام مهامه ومسئولياته في حفظ الأمن بجميع صوره لقاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والمصلين ويما يحقق تطلعات ولاة الأمر ويتماشى مع توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والمتابعة الدائمة من مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة الأمير / خالد الفيصل بن عبدالعزيز .