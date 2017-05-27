دراسة: أحذر من قلة النوم! - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أظهرت دراسة حديثة أن نقص النوم من شأنه مضاعفة خطر الوفاة بسبب احتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية لدى الأشخاص الذين يواجهون مخاطر قلبية وعائية عدة بينها البدانة وارتفاع ضغط الدم ومعدل الكولسترول الزائد أو السكري.

واختار الباحثون عشوائيًا 1344 بالغًا بمتوسط أعمار يبلغ 49 عامًا، منهم 42 % من الرجال، وافقوا على المشاركة في الدراسة.

وأوضح الباحثون في الدراسة، التي نشرت نتائجها مجلة «أميركان هارت أسوسييشن» أن نتائج الفحوص والاختبارات التي أجريت بينت أن أكثر من 39 % من المشاركين كانت لديهم ثلاثة على الأقل من عوامل الخطر التي تشكل مجتمعةً متلازمة الأيض، وخلال فترة متابعة استمرت أكثر من 16 سنة في المعدل، توفي 22 % من الأشخاص المشاركين في الدراسة.

وكان للأشخاص الذين يعانون متلازمة الأيض ممن ناموا أقل من ست ساعات في المختبر احتمالات أكبر بـ 2.1 مرة للموت جراء نوبة قلبية أو جلطة دماغية خلال هذه السنوات الـ 16 مقارنةً مع الأشخاص الذين لم تكن لديهم عوامل الخطر القلبية الوعائية هذه.