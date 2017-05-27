مجلس النواب الليبي: نقف مع مصر في حربها ضد الإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

دان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بأشد العبارات العمل الإرهابي الشنيع الذي استهدف 28 قبطيًا في محافظة المنيا بصعيد مصر، أمس الجمعة.

وقال عقيلة في بيان له، أمس الجمعة، «أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس مجلس النواب، أنقل لمصر قيادة وحكومة وشعبًا تعازينا وتعازي الشعب الليبي في الضحايا الأبرياء الذين قضوا في العمل الإرهابي الهمجي الذي وقع في محافظة المنيا».

وأضاف، هذا الفعل الاجرامي الذي ترفضه وتحرمه كافة الشرائع السماوية والإنسانية يهدف إلي ضرب الوحدة الوطنية وأمن وسلامة واستقرار مصر.

وتابع رئيس مجلس النواب، نؤكد وقوفنا ودعمنا ومساندتنا لمصر قيادة وحكومة وشعبًا في حربها على الإرهاب والتطرف.