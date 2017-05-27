فوائد ومزايا تطبيق مشروع «جرين كارد» للمقيمين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

ذكر مختصون واقتصاديون، الفوائد والمزايا التي ستتحقق للمقيمين من تطبيق مشروع «جرين كارد»، مؤكدين أنه يتيح لهم التنقل والتملك بحرية والاستفادة من كفاءاتهم وخبراتهم.

وقال المختص في الشؤون الاقتصادية والمالية علي الحازمي، إن مشروع «جرين كارد» سيتيح للمقيم أو المستثمر حرية الاستثمار والتملك، مشيرا إلى أن المميزات التي سيتيحها المشروع ستدفع المقيم إلى عدم البحث للحصول على الجنسية كونه سيستفيد من وجود سياسات استثمارية تكفل له حقوقه الاقتصادية.

وأضاف أن مشروع «جرين كارد» سيلغي نظام الكفالة والتنقل من وإلى المملكة، وأن المشروع سيضفي نوعا من التطمينات للمستثمرين وزيادة فرص الاستثمار داخل المملكة، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأكد المختص المالي مصطفى تميرك أن المشروع سيساهم في استقطاب المشاريع وإصلاح سوق العمل ومكافحة التستر التجاري، وكذلك خلق مزيد من الفرص الوظيفية وتنظيم قطاعات تدار من قبل الأجانب بالكامل في اقتصاد الظل، إضافة إلى أنها تسرع معدلات النمو وإيجاد فرص استثمارية وبيئة جاذبة للكفاءات.