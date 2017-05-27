8 أطعمة تقي من العطش في نهار رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

شائع عداوي(صدى):

‎العادات الغذائية السليمة في رمضان تجنب الصائمين معاناة الجوع والعطش؛ لذا ينصح المختصون بتجنب بعض الأطعمة، سواء في الإفطار أو السحور؛ حتى لا يفقد الإنسان كميات كبيرة من الماء خلال فترات الصوم.

‎وينصح خبراء التغذية بـ8 أطعمة ومشروبات يجب أن تحرص عليها في رمضان تجنبك الشعور بالعطش.

‎أولًا: تناول العصائر الشعبية المعروفة والتي تشعرك بالارتواء مثل التمر هندي وقمر الدين والمياه، واللبن الرايب، فجميعها تمنحك الشعور بالارتواء وعدم الشعور بالعطش طوال نهار رمضان.

‎ثانيًا: تناول الفواكه الغنية بالألياف والغنية بالمياه أيضًا مثل البطيخ والكنتالوب والكيوي والأناناس.

‎ثالثًا: تناول الخضراوات حيث إنها تحتوى على كميات من الماء وتجنبك الإحساس بالحر وأيضًا الشعور بالعطش.

‎رابعًا: أفطر على 3 تمرات ونصف كوب ماء أو لبن منزوع الدسم.

‎خامسًا: طبق السلطة الغني بالخضراوات أساسي في رمضان ويمنحك الإحساس بالارتواء.

‎سادسًا: شوربة الخضار المضروبة في الخلاط والخضار المطبوخ أو المطهي في الفرن من أفضل الأطعمة في رمضان وتروي الجسم وتجنبك الشعور بالعطش.

‎سابعًا: تناول كميات قليلة من الطعام على فترات متباعدة خلال فترة الإفطار.

‎ثامنًا: في السحور احرص على تناول عصير الليمون ومياه كافية للارتواء وعدم الإحساس بالعطش.

‎أطعمة محظورة:

‎وكما أن هناك أطعمة موصى بها، هناك أطعمة محظورة أو يجب التقليل منها قدر الإمكان، منها الملح والأطعمة الغنية بالبهارات والمشروبات الغازية التي تعمل على تجفيف وسحب الماء من جسم الإنسان.

‎كما يجب التقليل من شرب الشاي والقهوة وتناول الحلوى وقت الإفطار؛ لأنها تزيد من الإحساس بالعطش خلال النهار