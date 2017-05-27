«مكافحة الإرهاب الإلكتروني» تحذر من تعرض آلاف الـ«راوتر» لهجمات إلكترونية - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

حذر قائد وحدة مكافحة الإرهاب الإلكتروني بـ«السايبربول» شهاب نجار، من أن 678 ألف جهاز رواتر متصل بالإنترنت معرضون لهجمات إلكترونية داخل المملكة، حيث أنهم لم يتم تثبيت اسم مستخدم وكلمة المرور عليهم.

وأكد نجار، ضرورة إعادة ضبط إعدادات تلك الأجهزة، بوضع اسم مستخدم وكلمة سر لحمايتها من الهجمات الإلكترونية، موضحا أن هناك أكثر من 30 ألف جهاز خادم مصاب بثغرات أمنية في منطقة الخليج، لافتا إلى أن ذلك يؤدي إلى استخدامها كوسيط لتنفيذ هجمات إلكترونية من خلالها ضد جهات أخرى، أو تعرضها لهجمات، وفقا لصحيفة الوطن.

وأوضح قائد وحدة مكافحة الإرهاب الإلكتروني أن القطاعات المستهدفة من الهجمات الإلكترونية في الفترة المقبلة تتمثل في البنوك المركزية والمصارف والمنشآت الحيوية، كقطاعات الطاقة والنفط والصحة.