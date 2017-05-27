المعارضة السورية: «لا سلام ولا استقرار بالمنطقة في وجود المليشيات الإيرانية» - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

قال رئيس الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية رياض سيف، أمس الجمعة، إنه لا يمكن التوصل إلى أي حل سياسي «في ظل التدخل الإيراني في سوريا».

وأكد سيف، أنه «لا سلام ولا استقرار في سوريا ولا في المنطقة ما دامت المليشيات الإيرانية منفلتة في سوريا»، موضحا أنه «لم يعد خافيا على أحد حجم التدخل الإيراني في سوريا والدور المحوري والمعطل لعرقلة أي جهود يمكن لها أن توقف شلال الدم وتساهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري وضمان حقوقه المشروعة».