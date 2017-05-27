10 نصائح لتوفير مجهودك برمضان في أولى سنوات الزواج - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تستقبل بعض الزوجات، شهر رمضان لأول مرة في بيت الزوجية، لتكن أول تجربة رمضانية لتحمل مسئولية البيت كزوجة، مما قد يصيب البعض بالخوف والرهبة من تحمل المسؤولية لتحضير الإفطار والسحور اليومي، وكذلك التحضير للعزومات.

ولكل عروسة تستقبل رمضان لأول مرة في منزل الزوجية، تقدم خبيرة الاقتصاد المنزلي هبه محمود، أهم النصائح التي توفر جهدك وتساعدك في إنجاز مهامك، كما تساعدك في التحضير للعزومات الرمضانية بكل سهولة، في السطور التالية:

عند تحضير لعزومة رمضانية حاولي التنويع في الأصناف التي ستقدمينها، وابتعدي عن تجربة أي صنف جديد لأول مرة، حتى لا تدخلين في مغامرة غير محسوبة، ولتطلبي المساعدة من والدتك أو إحدى أخواتك، وليكن ذلك قبل العزومة بيوم.

لا تنسي أن العصائر هي أهم ركن من أركان سفرة رمضان، وكذلك المياه، فعليكي تحضيرها قبل يوم العزومة بيوم، ولتحرصي أن تكون مثلجة، ولا تنسي أن تكون هي أول ما تبدأي بتقديمه عند سماعكم لأذان المغرب.

احرصي على أن تكون كل الأطعمة ساخنة، والمشروبات مثلجة.

بالنسبة لترتيب تقديم الطعام، فالبداية بالعصائر ثم الشوربات، وبعدها الوجبات الرئيسية، ولتحرصي على تقديم الفواكه بعد تناول الأكل بساعة، وبعدها الحلويات.

لا تنسي الاعتناء بجمالك ومظهرك قبل قدوم الضيوف بفترة مناسبة، فأنتِ لازلتِ عروس، ولا بد أن تستقبلي ضيوفك في أبهى ملابس، ولكن لتحرصي على ذلك طوال الشهر الكريم أمام زوجك.

حاولي استقطاع ساعة يومية بعد الإفطار للتحضير لسفرة اليوم التالي، حتى لا تصابين بالتوتر والقلق خلال نهار رمضان، وحتى لا تحدث أي مشكلات مع زوجك بسبب تأخر تقديمك أو تجهيزك للإفطار.

حاولي تجهيز العديد من الأصناف التي تسهل عليكِ تحضير الإفطار اليومي، كتقطيع وتتبيل اللحوم والدواجن قبل وضعها في الفريزر، كذلك قومي بعصر الطماطم وتقسيمها في أكياس صغيرة يكفي كل منها لعمل طبخة.

تجفيف الخضراوات يسهل عليكِ الكثير من الوقت والجهد عند تحضيرها، فيمكن تخصيص يوما بعد الإفطار، لتجفيف البامية وورق العنب والفاصوليا، وستجدينها تنضج سريعا عند طهيها.

إن كنتي تنوين عمل محاشي فلا بد من تجهيزها ولفها أو حشوها قبل طهيها بيوم، حتى لا يسرقك الوقت وتجدين موعد الإفطار اقترب دون انتهائك من أكلاتك.