صحيفة أمريكية: الكونجرس يسعى لعرقلة صفقة الأسلحة للمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشفت صحيفة «فورين بوليسي» الأمريكية، عن توقعها بحدوث خلاف بين البيت الأبيض والكونجرس بشأن صفقة الأسلحة التي وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته للمملكة.

وأوضحت الصحيفة، أن مشرعين في مجلسي النواب والشيوخ يطالبون بعقد جلسات استماع وعملية فحص وتدقيق في صفقة الأسلحة للمملكة التي تقدر بـ110 مليارات دولار، زاعمون أنها أرسلت رسالة خاطئة لباقي دول العالم.

وذكرت أن عضوين بمجلس الشيوخ قدما مشروع قرار مشترك لرفض الصفقة، وعليهما أن ينتظرا الآن 10 أيام قبل تقديم إجرائهما إلى ساحة مجلس الشيوخ، حيث يهدفان لوقف بيع أسلحة ومعدات لسلاح الجو السعودي والتي تمثل جزءا فقط من حزمة الأسلحة.