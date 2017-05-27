رجل أعمال يسدد ديون 17 غارما بسجون حائل - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

تكفل رجل أعمال، بسداد ديون 17 سجينا من الغارمين في سجون منطقة حائل، بعد ساعات من انطلاق حملة تفريج كربة سجناء حائل، مساء الأربعاء الماضي.

تلقت اللجنة عددا كبيرا من الاستفسارات، وطلبات راغبي التبرع، وأبدى رجل أعمال تكفله بسداد ديون 17 سجينا، لينهي معاناتهم وأسرهم خاصة أطفالهم الصغار، ولم شمل كثير من الأسر خلال شهر رمضان المبارك.

يذكر أن لجنة تراحم حائل أعلنت مساء الأربعاء الماضي، انطلاق الحملة الإعلامية لحملة تفريج كربة سجناء حائل، بمباركة الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل الرئيس الفخري للجنة تراحم.