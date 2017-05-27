بالفيديو.. عروس تتعرض للغرق في قفزة بزفافها - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

كادت أن تتعرض عروس للغرق ، عندما كانت تحاول تنفيذ قفزة مجنونة مع عريسها في المياه مرتدين ملابس الزفاف إلا أن الأمر لم يسر كما كان مخططا له، وكاد يتحول إلى كارثة.

وفقا لمقطع الفيديو الذي حقق مليون و800 ألف مشاهدة منذ نشره عبر فيس بوك قفزت العروس في المياه التي غطتها بالكامل، فقفز الكثيرون في محاولة لإنقاذها قبل أن تغرق، وكان رد فعل العريس مفاجئا؛ حيث لم يساعد عروسه بنفس السرعة التي أبداها الآخرون وهو ما عرضه للانتقاد.