إصابة 44 شخصا بالتسمم بسبب تناولهم حلويات من محل شهير بالمدينة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، عن تعرض 44 شخصا بمنطقة المدينة المنورة، لاشتباه بتسمم غذائي جراء تناول وجبات من محل حلويات شهير بالمنطقة، مساء أمس الجمعة، مؤكدة إغلاق جميع فروع محل الحلويات ومعمل الحلويات الرئيسي احترازيا.

وأفادت المصادر، بأن فريق التسمم الغذائي والكيميائي بمنطقة المدينة المنورة، تلقى بلاغا يفيد بوجود حالات تسمم غذائي لعدد ٧ أشخاص من عائلتين قد اجتمعوا في مناسبة صباح الخميس الماضي.

وأضافت المصادر، أنه وصل ٤ حالات أخرى، مساء أمس، تعاني من نفس الأعراض «قيء – وإسهال- وحمى- ومغص»، وعائلة أخرى تناولت أطعمة من نفس المحل، مؤكدة وصول المصابين إلى ٤٤ حالة تسمم حتى الآن، مشيرة إلى أن جميع الحالات مستقرة.