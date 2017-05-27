بالفيديو.. ردة فعل حزين لكلبة هجرها أصحابها في الملجأ - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد اللحظات الحزينة التي مرت بها كلبة بعدما أدركت أن أصحابها تركوها في ملجأ للكلاب ولن يعودوا إليها ثانية.

تُركت الكلبة إلكترا (4 أعوام) في ملجأ إنديانا فالي للحيوانات الأليفة، بولاية كاليفورنيا، في 17 مايو (أيار) الحالي، وأظهر مقطع الفيديو، علامات الحزن والتعاسة الشديدة على الكلبة بعدما تركها أصحابها في الملجأ.

وقد تم نشر الفيديو الحزين، من قبل لوليس مينشاكا التي تعمل موظفة في الملجأ الذي يساعد الحيوانات المهجورة في العثور على أصحاب جدد.

وعلقت مينشاكا على الفيديو قائلة: “إن وجه إلكترا الحزين، يمثل الواقع الأليم في ملاجئ الحيوانات الأليفة. للأسف لا أفهم كيف يمكن لأصحاب هذه الكلاب أن يتخلوا عنها بهذه السهولة”