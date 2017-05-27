«ثوار طرابلس» تسيطر على سجن يضم رموزا من نظام القذافي - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

سيطرت كتيبة «ثوار طرابلس» التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أمس الجمعة على سجن الهضبة، الذي يضم قيادات من نظام الراحل معمر القذافي، وذلك بعد اشتباكات استمرت ساعات مع كتيبة تقوم بحراسته.

ويضم سجن الهضبة، عددا من قيادات نظام القذافي، بينهم: «نجل العقيد الراحل الساعدي القذافي، وعبدالله السنوسي، رئيس المخابرات في عهد القذافي، وآخر رئيس وزراء في عهد النظام السابق، البغدادي المحمودي».

وأكدت «قوة الردع والتدخل المشتركة»، التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، «استمرار ملاحقة المجرمين بعد السيطرة على سجن الهضبة وطردهم منه».