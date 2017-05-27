بالفيديو.. لوري تنقلب على الطريق وتصطدم بعمال بناء - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

في كارثة حقيقية ، انقلبتشاحنة ضخمة مسرعة على الطريق وتتجه مباشرة نحو مجموعة من عمال البناء، على طريق تولوكا السريع في وسط المكسيك.

وظهر عمال البناء في الفيديو المتداول وعم يقومون بإصلاح الطريق في بداية الفيديو عندما فوجئوا بشاحنة ضخمة تصطدم بكشك رسوم قبل أن تنقلب وتنزلق على طول الطريق.

وقال المتحدث باسم الشرطة، إن فرامل الشاحنة تعطلت وفقد السائق السيطرة عليها، ما أدى إلى وقوع الحادث، مضيفا أنه تم نقل سبعة عمال مصابين إلى المستشفى، واضطروا إلى نقل عاملين بطائرة هليكوبتر بعد إصابتهم بجروح خطيرة.