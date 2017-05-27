بالفيديو.. «القرني» يوجه نصائح هامة للنساء في شهر رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

كشف الداعية عائض القرني، عن نصائحه للزوجات والبنات في شهر رمضان المبارك، داعيا الأسر إلى الاكتفاء بـ3 أصناف أو 4 من الطعام فقط.

وحذر القرني النساء من الانشغال بقضاء أوقات طويلة داخل المطبخ لإعداد وجبة الإفطار والانشغال عن ذكر الله والدعاء خلال هذا الشهر، داعيا الأسر إلى العمل على إشاعة روح المودة والتآلف بين أفرادها بالابتعاد عن التعنيف.

ونشر القرني مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلا فيه: «المرأة في الغالب ستدخل المطبخ في رمضان من الثالثة ظهراً وحتى المغرب وهذا خطأ، بل تتحول بعض المطابخ إلى حريقة وحالة طوارئ، وتقوم الكثير من الأسر بتعذيب المرأة بتكليفها بتحضير العديد من أصناف الطعام والانشغال عن التسبيح والذكر».