العثور على جثة متفحمة بمنطقة نائية بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، عن العثور على جثة متفحمة في إحدى المناطق الخالية من السكان، موضحة أن الجهات الأمنية تحقق في الواقعة للتوصل إلى هوية المتوفي.

وقالت المصادر، إن الجهات الأمنية بمركز السامر في محافظة جدة تلقت بلاغ من شخصين يفيد بعثورهما على جثة متفحمة، مؤكدة أن دوريات الشرطة تعاملت مع البلاغ على الفور وبعد المعاينة الأولية للجثمان اتضح وجودها في مكان فضاء به آثار حريق ومُتفحمة تماماً مع فقدان الجزء السفلي من الجسد.

وأكدت المصادر، أن الطب الشرعي وخبراء الأدلة الجنائية تعاملوا مع الحالة، فيما تباشر الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة بعد التحفظ على الجثمان؛ لكشف هوية صاحبه وملابسات وفاته بهذا الشكل.