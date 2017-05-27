أمريكا تختبر صاروخا لاعتراض صواريخ كوريا الشمالية الباليستية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

تخطط وزارة الدفاع الأمريكية، لإجراء اختبار صاروخي لأول مرة كتدبير وقائي لاعتراض صواريخ كوريا الشمالية البالستية العابرة للقارات.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين في وزارة الدفاع، مساء أمس الجمعة، أن هدف الاختبار هو اعتراض صواريخ كوريا الشمالية ومنع سقوطها في أراضي الولايات المتحدة، وذلك في حالة نشوب حرب بين البلدين، موضحة أن اختبار الدفاع الصاروخي سيجري الأسبوع المقبل.

وأكدت أن البنتاجون سيجري عملية محاكاة لاعتراض صواريخ بيونج يانج، والحيلولة دون سقوطها على الأراضي الأمريكية.