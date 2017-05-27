ناديا الجندي تكشف حقيقة وقوعها في فخّ رامز جلال - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

كتبت “ الفنانة المصرية ناديا الجندي ” على حسابها في “ انستغرام ” موضِحَةً تفاصيل استضافتها في إحدى حلقات برنامج المقالب لرامز جلال ، وسبب موافقتها على عرض حلقتها .

حيث قالت : “جمهوري الحبيب كل سنة وأنتم طيبين.ورداً على أستفسارات بعد عرض برومو رامز تحت الأرض . طبعاً أنتوا عارفين أنا برفض الظهور فى مثل هذه البرامج ولا أحبذ الظهور فيها ورامز جلال حاول يوقعنى طول السنوات الماضيه لكن دون جدوى ومعرفش ” .

وأضافت: “وحصل المقلب المره دى وكانت عن طريق الأعلامى نيشان والذى عملت معاه حلقه قوية فى برنامج أنا والعسل وهو الذى دعانى للتسجيل معاه فى برنامج جديد حيقدمه فى شهر رمضان فى أبو ظبى وبعد التسجيل طلب منى الذهاب إلى الصحراء لتسجيل برومو للحلقة ” .

وتابعت في منشورها: “ وهناك تم عمل المقلب من رامز جلال وكنت معترضة جداً فى الأول بعد المقلب وأنفعلت وطالبت بأيقافها وعدم عرضها ولكن بعد ماهديت من الصدمة فكرت لقيت أنها مغامرة جديدة علّيا وجمهورى عمره ماشافنى فى حاجه زى كده فوافقت على عرضها .

وقالت: وللحقيقة وشهادة حق العمل معمول على أعلى مستوى فى التكنيك والأبهار ومجهود مبذول من جميع العاملين فيه ، وبالنسبة ليا مغامرة غريبة وجديدة فى حياتى لم أتعرض لها من قبل .مع العلم تم تسجيل الحلقة فى بداية البرنامج وفى بداية تسجيل حلقاته. قبل مايثار حوله أى جدل الفتره الماضية وكل سنة وأنتم طيبين .