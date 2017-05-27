«أرامكو» تكشف حقيقة أزمة اختفاء البنزين من محطات وقود جازان «فيديو» - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

كشفت مصادر بشركة أرامكو، عن حقيقة أزمة اختفاء البنزين من محطات الوقود بمنطقة جازان الأمر الذي أدي إلى تكدس السيارات واصطفافها أمام المحطات على مدار الأيام الماضية.

وأكدت المصادر، أن الشركة خفضت التوزيع فقط بسبب تغيير النظام وليس كما يشير البعض بأنها منعت تزويد المحطات بالوقود، موضحة أن تزويد الناقلات بالبترول والديزل في المنطقة مُستمر مع وجود تغييرات جديدة بعد تغيير النظام وتطبيق نظام جديد للخروج من إطار العمل اليدوي.

وأوضحت المصادر أن التغييرات الجديدة تسببت في خفض التوزيع بشكل جزئي، محذرةً أصحاب محطات الوقود من استغلال الأزمة وتخزين الوقود بتطبيق النظام بحقهم في حال ثبوت مخالفتهم.

يذكر أن المغردو تداولوا مقطع فيديو لتكدس المركبات أمام إحدى محطات الوقود بجازان في انتظار دورها للحصول على البنزين.