العاهل المغربي يدين الهجوم الإرهابي بمصر - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

أعرب العاهل المغربي الملك محمد السادس، عن إدانته للهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة في محافظة المنيا بجمهورية مصر العربية، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا بين مصاب وجريح.

وعبّر العاهل المغربي وفقاً لوكالة الأنباء المغربية، في برقية تعزية ومواساة بعث بها إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن إدانته الشديدة لهذا الاعتداء الآثم، مؤكدًا تضامنه المطلق مع الشعب المصري في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية المقيتة، التي تنبذها الديانات السماوية والمبادئ الإنسانية الكونية كافة.