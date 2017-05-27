الرئيس المصري: يجب معاقبة الدول التي تدعم الإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجوب معاقبة الدول التي تدعم الإرهاب، مشيرا إلى أن مصر تخوض حربًا ضد الإرهاب وعلى العالم أن يتحد في مواجهة هذا الشر والفكر المتطرف.

وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمة وجهها إلى الشعب المصري، مساء أمس الجمعة، أن المعسكرات التي خرجت منها العناصر الإرهابية تم توجيه ضربة كبرى لها، مشددا على أن بلاده لن تتردد في توجيه ضربات لمعسكرات الإرهاب في أي مكان داخل أو خارج مصر.

وأضاف الرئيس السيسي، أن مصر لا تتآمر على أحد ولا نعمل في الخفاء وإنما نتصدى لمن يعتدي على أمننا، ولن نتردد في حماية شعبنا من الشر وأهله، مضيفا: «أقول للمجتمع الدولي أطلقنا خلال القمة العربية الإسلامية الأمريكية استراتيجية تمكننا من الصمود وهزيمة أهل الشر، والدول التي تدعم الإرهاب يجب أن تعاقب ولا مجاملة ولا مصالحة معهم وأوجه ندائي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأقول له أثق في قدرتك على أن تكون مهمتك الأولى مواجهة الإرهاب في العالم بالتعاون مع كل دول العالم المحبة للسلام والإنسانية والأمن والاستقرار».