خادم الحرمين يدين الحادث الإرهابي في مصر - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قدم فيه خالص العزاء وصادق المواساة في ضحايا العمل الإرهابي الذي وقع في محافظة المنيا مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وأكد خادم الحرمين الشريفين استنكار وإدانة المملكة الشديدين لهذا العمل الإرهابي الآثم الذي يتنافى مع القيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية، وتجديد تأييد المملكة لما تقوم به حكومة مصر من إجراءات في مواجهة الأعمال الإرهابية، وأن المملكة تقف مع مصر بكامل إمكاناتها حتى يتم القضاء على الاٍرهاب بكل أشكاله وتجفيف منابعه.

كما قدم الملك المفدى التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلا الله أن يعيده عليه بالصحة والعافية وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة.

وعبَّر الرئيس المصري عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة، وعلى دعمه الكبير لمصر.