«الدول السبع» تدين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره - صحيفة صدى الالكترونية

روما(صدى):

أعرب قادة مجموعة الدول السبع المجتمعين في إيطاليا عن إدانتهم بأقوى ما يمكن مصطلحات الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره .

وقال قادة مجموعة الدول السبع في بيان نشره المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، أمس الجمعة، «إن مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، الذي أصابت أعماله أعضاء مجموعة الدول السبع، فضلا عن جميع مناطق العالم، بصرف النظر عن البلد أو الجنسية أو المعتقد، يمثل أولوية رئيسية لمجموعة الدول السبع».

وأضاف البيان «نقف متحدين في منطقتنا المشتركة ونسعى إلى التأكيد على أمن مواطنينا ، وقيمهم وطريقة حياتهم والحفاظ عليها بالكامل، و اتخاذ أقوى الإجراءات الممكنة للعثور على الإرهابيين وتحديدهم وإزالتهم ومعاقبتهم، حسب الاقتضاء وملاحقة الذين يحرضون على أنشطتهم».

وتابع «سنحول مكافحة الإرهاب إلى مستوى أعلى عن طريق منع الإرهاب والتحقيق فيه والملاحقة القضائية دون هوادة للأعمال الإرهابية، ومرتكبيها ومؤيديها. وإن نظامنا المشترك للقيم والمعايير، واحترام حقوق الإنسان والتنوع الثقافي، وتعزيز الحريات الأساسية والمبادئ التي تقوم عليها مجتمعاتنا ستظل منارة لعملنا المشترك وأول وأفضل دفاع ضد هذا التهديد المشترك. كما إننا ما زلنا ملتزمين بالتنفيذ الكامل لخطة عمل مجموعة السبعة التي اعتمدت في آيس-شيما ».