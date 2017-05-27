بالفيديو والصور.. وفاة 6 وإصابة 48 بحادث تصادم مروع على طريق «القصيم- المدينة» - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي (صدى):

لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 48 آخرين في حادث مروري مروع وقع بين 5 حافلات على الطريق الدولي الرابط بين منطقتي المدينة المنورة والقصيم، مساء أمس الجمعة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة القصيم العقيد عبدالعزيز التميمي عن وقوع حادث تصادم على الطريق الدولي الرابط بين منطقتي المدينة المنورة والقصيم، أسفر عن مصرع 6 أشخاص، وتعرض 48 شخصا للإصابة، وتنوعت إصاباتهم ما بين الخطرة والمتوسطة وعولج بعضهم في موقع الحادث.