الملحقية الثقافية بأمريكا تحذر المبتعثين من تبعات تغيير تخصصاتهم - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

طالبت الملحقية الثقافية في أمريكا، الطلبة المبتعثين بالالتزام بضوابط تغيير التخصص وعدم تغييره إلا بعد صدور موافقتها عليه، مشيرة إلى أن يكون التخصص المراد دراسته من تخصصات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وألا يكون موقفا أو متكدسا.

وأصدرت إدارة الشؤون الدراسية بالملحقية الثقافية، أمس الجمعة، تعميم أكدت فيه أن الطلبة المخالفين لذلك سيتعرضون لتطبيق أنظمة ولوائح الابتعاث بحقهم، والتي تنص على إيقاف الصرف عليهم، واستعادة ما تسلموه من مبالغ من تاريخ بدء الدراسة في التخصص الجديد.

كما وجهت الطلبة، بعدم تغيير الجامعة أو دراسة مقررات «ONLINE» أو الاستمرار بدراسة اللغة بعد 12 شهراً إلا بعد حصوله على درجة 5 في الأيلتس أو درجة 60 في التوفل «iBT» أو الانتقال من مرحلة اللغة إلى الأكاديمي إلا بعد صدور موافقة الملحقية على الطلب.