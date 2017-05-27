ترامب يهنئ المسلمين بشهر رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، عن تهنئته للمسلمين بشهر رمضان المبارك.

وقال ترامب، إنه اجتمع والحلفاء في الرياض على إيصال رسالة مؤكدة بالشراكة من أجل السلام والأمن والرخاء للعالم، مؤكدا وقوف أمريكا بجانب شركائها في الحرب ضد الإرهاب والأيدولوجية الداعمة له، مضيفا أن هذا ما يجعلنا أكثر تصميمًا على ألا ندخر أي إجراء يمكن لنا من خلاله ضمان مستقبل الأجيال القادمة في التحرر من هذه الآفة.