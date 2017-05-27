الهلال الأحمر بالرياض ترفع استعدادها لاستقبال شهر رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

رفعت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض استعدادها لاستقبال شهر رمضان المبارك، مشددة على ضرورة متابعة المرضى وكبار السن في المنازل وخاصة مرضى السكر وعدم التردد في طلب الإسعاف عبر الخطوط الموحدة 997، في حال الشعور بتغير في درجة وعي المريض أو ظهور أحد أعراض انخفاض السكر في الدم مثل «الدوار، التعرق، الارتعاش».

وأكد المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الرياض عبدالله المريبض، ضرورة إعطاء مريض انخفاض السكر الذي يوجد لديه العلامات سكريات عن طريق الفم اذا كان واعي بعد طلب الإسعاف، داعيا المولى أن يديم على الجميع الصحة والعافية ويتقبل الصيام والقيام .