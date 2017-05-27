بالفيديو.. سياسي يمني يقدم أدلة تورط القطريين في دعم الحوثي بالمال - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

شن وزير الدولة السابق، هاني بن بريك هجوماً حاداً على دولة قطر، موجهً لقادتها اتهامات واضحة بدعم الحوثيين وجماعات ارهابية في اليمن مالياً.

وأوضح بن بريك في حوار تلفزيوني أن في اليمن يتعاملون بالدولار أو بالريال السعودي، مؤكداً ان الحوثيين يتعاملون بالريال القطري.

وروى بن بريك حادثاً ليدلل اكثر على كلامه عن خلاف حدث بين صراف وأخر، وعند التحكيم بينهما أعطي أحدهما ثمانية الاف ريال قطري.

ولفت بن بريك إلى أن قائمة الجماعات الإرهابية التي دعمتها قطر طويلة ومن كان بيته من زجاج فلا يرمي بيوت الناس بالحجارة