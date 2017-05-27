مكالمة مسربة تكشف نوايا أمير قطر السابق تجاه المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

فهد العبد الله(صدى):

لجأ القطريون الى حيلة النفي، ظناً منهم انها منجية من سهام اطلقوها وارتدت اليهم، والحقيقة انهم سيحتاجون الى نفي العديد والعديد من التسريبات التي تكشف حجم وقدم المؤامرة على المملكة.

ولكن النفي لن يغير من الأمر شىء بعد ما وقرت في النفس الشكوك، وتلوثت النية الصافية الصادقة، بمكر وتدبير الماكرين.

وفي هذا السياق اعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو لمكالمة مسربة بين أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثان والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي .

ووفقاً للفيديو الذي لم نتأكد من صحته يروي أمير قطر للقذافي محاولاته في دعم الجماعات المعارضة للمملكة، مقراً بأن دولته أكثر دواه سببت مشاكل للمملكة، وتحدث عن دور قناة الجزيرة في ذلك.

وأبدى أمير قطر تعجبه من أن دولته بها حرية إعلام ووتتمتع المرأة بحق الانتخاب، رغم أنها تتبع المذهب الوهابي مثل المملكة.

ويعرج أمير قطر السابق على بعض أحوال بعض الدول العربية مثل السودان والإمارات، ويحاول ان يستميل القذافي من اجل تكوين محور بهدف دعم الحركات الداخلية داخل المملكة، من أجل زعزعة استقرارها وتقسيمها.