تشغيل مسار إضافي للحافلات بالعاصمة المقدسة خلال شهر رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

اعتمد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، اليوم الجمعة، تشغيل مسار إضافي للنقل بالحافلات في 5 مواقع بالعاصمة المقدسة.

ويأتي ذلك بناء علي توجيه أمير منطقة مكة المكرمة، لتسهيل تنقلات سكان أحياء العزيزية والنسيم والعوالي، والقادمين عبر الطرق الدائرية الثالث والرابع، وتوفير طرقات تسرّع وصولهم إلى المسجد الحرام وعودتهم ضمن الآلية المعتمدة لنقل المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان المبارك.