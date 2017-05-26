نجم سان جيرمان على اعتاب الميلان - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

رصد مسؤولو نادي إنتر ميلان الإيطالي، 50 مليون يورو، لإتمام صفقة دي ماريا نجم فريق باريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة “ لكيب ” الفرنسية أن أنخيل دي ماريا، سيخوض مباراته الأخيرة مع باريس سان جيرمان أمام أنجيه بنهائي الكأس مساء السبت، وسينتقل إلى إنتر ميلان بعقد ينتهي في صيف 20211.

وأشارت الصحيفة إلى أن دي ماريا انضم إلى النادي الفرنسي قادمًا من مانشستر يونايتد، في صيف 2015، مقابل 63 مليون يورو، ووقع على عقد ينتهي في صيف 2019.

وأضافت أن النجم الأرجنتيني، يعيش عدة أزمات في العاصمة الفرنسية خلال الفترة الأخيرة، أبرزها اتهامه بالتهرب الضريبي، وإمكانية إعادة الهيكلة الإدارية بالنادي، بتعيين مدير رياضي جديد لنادي باريس سان جيرمان.

ولفتت الى أن نجومية أنخيل دي ماريا، بدأت تتراجع مع قدوم اللاعب الألماني جوليان دراكسلر، إضافة إلى خسارة باريس سان جيرمان لقب الدوري والخروج من دوري الأبطال.