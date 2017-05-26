مارفيك يُعلن قائمة الأخضر استعداداً لمواجهة ا ستراليا - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أعلن بيتر فان مارفيك المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم قائمة اللاعبين، المشاركة في معسكر الرياض ضمن البرنامج الإعدادي استعداداً لمواجهة أستراليا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمي : ياسر المسيليم – عبدالله المعيوف – وليد عبدالله.

خط الدفاع : محمد البريك – سعيد المولد – عمر هوساوي – أسامه هوساوي – معتز هوساوي – محمد ال فتيل عبدالله الحافظ – منصور الحربي – عبدالله الزوري.

خط الوسط : عبدالملك الخيبري – سلمان الفرج – عبدالمجيد الرويلي – عبدالله عطيف – تيسير الجاسم – حسين المقهوي – عبدالفتاح عسيري – يحيى الشهري – سالم الدوسري.

خط الهجوم : سلمان المؤشر – ناصر الشمراني – محمد السهلاوي.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة أستراليا في الثامن من شهر يونيو ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018.