قناصة " داعش " تسيطر على مداخل الموصل القديمة - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

ينشر تنظيم داعش انتحارييه وقناصته على مدخل مدينة الموصل القديمة، في ظل فرض القوات العراقية طوقها على مداخلها، كما ينشر مجدداً متوعداً المدنيين المحاصرين بالقتل إذا حاولوا الهرب أو رفضوا التعاون.

من جهتها، وزعت قيادة العمليات في نينوى مهام المعركة الأخيرة على قواتها المشتركة، لكنها، وبحسب مصادر مطلعة، شددت على تأمين خروج المدنيين أولاً ومن ثم اقتحام منافذ المدينة بشكل كامل.

كما ألقت طائرات الجيش منشورات على الأهالي المحاصرين وسط المدينة القديمة تطالبهم بالتعاون مع القوات الحكومية والابتعاد عن تجمعات التنظيم.