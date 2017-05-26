ماروتا: " ديبالا لا يقدر بثمن " - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

كشف المدير العام لنادي يوفنتوس الإيطالي، جيوسيبي ماروتا، عن تطور اللاعب الأرجنتيني الموهوب باولو ديبالا، قائلًا أنه ” لا يقدر بثمن ” ، وأن النادي ” يتطلع لمسيرة طويلة ” مع المهاجم الشاب.

وصرح ماروتا في مقابلة نشرتها صحيفة توتو سبورت اليوم الجمعة، إنه ” في العقد الجديد مع ديبالا أخذنا بعين الاعتبار تطور اللاعب، ستكون هناك سلسلة من الأنشطة المشتركة بهدف تأسيس مسيرة طويلة معاً، باولو لا يقدر بثمن ” .

واعتبر ماروتا أن اللاعب الأرجنتيني صاحب الـ23 ربيعاً يتميز بقيم قوية سمحت له بأن يصبح بطلاً.