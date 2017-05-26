 استطلاع أمريكي يكشف وجهة نظر الشعب في المملكة وإيران - صحيفة صدى الالكترونية

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استطلاع أمريكي يكشف وجهة نظر الشعب في المملكة وإيران

استطلاع أمريكي يكشف وجهة نظر الشعب في المملكة وإيران
فهد العبد الله(صدى):

أجرت صحيفة الإيكونوميست الأمريكية استطلاع للرأي حول نظرة الشعب الأمريكي لبعض دول العالم، من بينها المملكة العربية السعودية وإيران.

وكشفت نتيجة الاستطلاع عن أن غالبية الأمريكيين يعتبرون المملكة العربية السعودية دولة صديقة بينما يعتبرون إيران عدو..

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته الصحيفة بالتعاون مع YouGov وشمل 1500 شخص بالغ، أن 35% يعتبرن المملكة دولة صديقة في حين أن 11٪‏ يعتبرونها حليفا.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 22 دقيقة

35% بس ، معناته 65%يرى عكس ذلك

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