بالفيديو والصور.. إطلاق سراح ٢٨٠ سجينًا من مختلف السجون بمنطقة الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

انفاذآ لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه بإطلاق سراح من يشمله تعليمات العفو لعام ١٤٣٨ تم شمول العفو مبدئيا٢٨٠ نزيلا من مختلف السجون بمنطقة الرياض.

وأوضح مدير السجون بمنطقة الرياض العميد علي محمد ال قوت أن توجيهات أمير منطقة الرياض حفظه الله البدء الفوري بإطلاق من شمله العفو وتم إطلاق سراحهم حتى يتمكنون من صيام رمضان مع ذويهم وهي تعتبر الدفعة الأولى ولازالت اللجان الخاصة بإنفاذ العفو تعمل على مدار الساعة.

وتشكر مديرية السجون بمنطقة الرياض ولاة الأمر حفظهم الله تعالى على حرصهم الدائم للم شمل النزلاء بأسرهم وخاصة في هذا الشهر الكريم.

كما نشكر سعادة مدير عام السجون اللواء إبراهيم الحمزي بمتابعته المستمره لإنفاذ التوجيهات الساميه حفظ الله بلادنا من كل شر وأن يديم هذه اللحمه الوطنيه في هذا البلد المعطاء.





