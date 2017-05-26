نجار مصري يقبل علي الانتحار بسبب لوازم شهر رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أقبل نجار مسلح علي الانتحار شنقًا في حادث مأساوي شهدته إحدى قرى مركز المحمودية بمحافظة البحيرة المصرية، بعدما فشل في تحقيق رغبة أسرته في شراء احتياجات شهر رمضان؛ بسبب ارتفاع الأسعار وضيق ذات اليد.

تلقي مركز شرطة المحمودية، اليوم الجمعة، من أهالي قرية دسيا بلاغًا يفيد العثور على جثة جارهم معلقة داخل مضيفة مسجد القرية عقب صلاة الفجر.

بمعاينة الجثة تبين أنها لشخص يدعى ” الشحات. ش. ش ” 35 سنة – نجار مسلح، ملفوفة حول عنقه كوفية مدلاة من نافذة المسجد. بسؤال أهلية المتوفي، أفادوا بمحاولته الانتحار من قبل بعد تعرضه لضائقة مالية، وأشاروا إلى خلافات مع أسرته على الميراث، وحالته النفسية السيئة بسبب عجزه عن شراء احتياجات شهر رمضان وعدم قدرته على الأنفاق على أسرته المكونة من زوجته وابنيه.

أودعت الجثة مشرحة مستشفى المحمودية العام، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.